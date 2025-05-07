Askeri Güçte Hindistan Üstün Görünüyor

ASKERİ GÜÇ VE EKONOMİK HACİMDEKİ FARKLAR

Askeri güç, nükleer kapasite, ekonomik hacim ve teknolojik altyapı gibi kılavuzların karşılaştırılması, “Hindistan mı daha güçlü, Pakistan mı?” sorusuna netlik kazandırmak isteyenler için son derece önemli. Hindistan, askeri personel sayısı, ekonomik güç ile hava ve deniz kuvvetleri açısından belirgin bir üstünlük sergiliyor. Yüksek teknolojili savunma sistemleri ile geniş savunma bütçesi sayesinde Hindistan, bölgedeki askeri etkinliğini artırıyor.

HİNDİSTAN’IN ASKERİ KAPASİTESİ

Hindistan’ın aktif asker sayısı yaklaşık 1,4 milyon. Bunların yanı sıra 3.740 tank, 730 savaş uçağı (Rafale, Su-30MKI, Tejas gibi modeller) ve 2 adet uçak gemisi bulunuyor. Ayrıca, nükleer başlık sayısı yaklaşık 172 olan Hindistan, hava savunma sisteminde Rus yapımı S-400 füze sistemi kullanıyor. Yıllık savunma bütçesi ise 76 milyar doları aşıyor.

TARİHSEL GELİŞMELER VE KÜLTÜREL DİVANLAR

Hindistan, tarihi boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir ülke olarak dikkat çekiyor. Homo erectus dönemlerine kadar giden geçmişi ile, milattan önce 9000 yıl civarında tarıma dayalı topluluklar oluşmaya başlamıştır. İndus Vadisi Uygarlığı’nın yükselmesi, Aryan göçleri ve Veda medeniyetlerinin doğuşu ile devam eden tarihsel süreçte, Budizm, Jainizm ve Sihizm gibi dinlerin de ortaya çıkmasıyla Hindistan’ın kültürel zenginliği artmıştır.

PAKİSTAN’IN ASKERİ HARCAMALARI VE KAPASİTESİ

Pakistan ise askeri personel sayısı olarak yaklaşık 700.000 askere sahiptir. 2.537 tank ve 452 savaş uçağı (JF-17, J-10C gibi) ile birlikte 8 adet denizaltısı bulunuyor. Nükleer başlık sayısı yaklaşık 170 olan Pakistan, hava savunmasında Çin yapımı HQ-9 sistemi kullanıyor ve yıllık savunma bütçesi 11 milyar doları buluyor. Bu rakamlar, Hindistan’a göre açık bir dezavantaj oluşturuyor.

Sonuç olarak, Hindistan ve Pakistan arasındaki güç dengesi, askeri personel sayısı, cihaz kapasitesi ve ekonomik durum açısından Hindistan lehine açık bir şekilde gelişiyor.