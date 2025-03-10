Askeri Helikopter, Çiftçiye Yem Desteği Sağladı

ASKERİ HELİKOPTERİN YARDIMIYLA YEM GÖNDERİLDİ

Tunceli’nin Hozat ilçesindeki zor kış koşulları sebebiyle hayvanlarına yem ulaştırmakta güçlük çeken çiftçinin imdadına askeri helikopter yetişti. Dağlık alana iniş yapan helikopter, ihtiyaç sahibi çiftçiye hayvanları için yem bıraktı.

YEM SIKINTISI ÇEKEN ÇİFTÇİ YARDIM İSTEDİ

Hozat ilçesi Kurukaymak köyü Tanzi mezrasında çiftçilik yapan Okan Duman isimli vatandaş, hayvanlarının yeminin tükendiği bilgisiyle jandarmadan yardım talep etti. Kış şartları nedeniyle yaşadığı bölgeye yem ulaştıramayan Duman, askeri helikopterin yaptığı yardım ile kar birikintilerinin ortasına düşen yemleri aldı. Duman, bu destekten dolayı jandarmaya teşekkür etti.