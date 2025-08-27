Haberler

Askeri Helikopter Uçağı Taşıdı

ASKERİ HELİKOPTER İLE UÇAĞIN TAŞINMASI

Burdur’un Bucak ilçesi yakınında bulunan Karacaören Baraj Gölü’nde iki gün önce kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı, gölden çıkarılarak başka bir noktaya taşındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir askeri helikopter, uçağın taşınması için bölgeye geldi.

HELİKOPTERİN UÇAĞA YAKLAŞIMI

Çift pervaneli helikopter, öncelikle uçağın yakınındaki bir alana iniş yaptı ve daha sonra havalanarak uçağın bulunduğu noktaya ilerledi. Helikopterden sarkıtılan halat, arazideki görevliler tarafından uçağa bağlandı. Sonrasında helikopter, halata bağlı uçağı alarak alandan ayrıldı.

UÇAĞIN NEREYE TAŞINDIĞI

Uçağın, Antalya’ya taşındığı ve burada gerekli işlemlerin devam edeceği bilgisi edinildi.

