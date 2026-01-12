Askeri İhale Soruşturmasında Yeni Gelişmeler Ortaya Çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yapılan incelemelere göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetleri, sivil firmalar aracılığıyla hizmet alımı yoluyla Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Bu birimde çalışan bazı personelin, firmanın sahipleri ve yetkilileriyle anlaşarak çıkar sağladıkları ve bu şekilde menfaat temin eden eylemlerde bulundukları tespit edildi. Şüphelilerin, kamu zararına neden olacak şekilde hileli işlemlere imza attığı belirlendi.

KAMU ZARARI BELİRLENDİ

2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 18 ihaleye ait hak edişlerde, hak ediş belgelerinin ekinde bulunan hesaplama tablolarındaki araç sayıları ve kilometre bilgileri ile bu belgeleri destekleyen ulaştırma istekleri görev emirlerinde ve kilometre tutanaklarında yer alan verilerin bir kısmının farklı yazıldığı anlaşılmıştır. Bu usulsüzlükler sonucunda firmalara fazla ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştır. MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından yapılan araştırmalarda, bu işlemler neticesinde 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş kamu zararının meydana geldiği belirlenmiştir. Hakediş belgelerini hazırlayan, onaylayan ve imzalayan yüklenici firmalar ile birlik personeli hakkında “Edimin İfasına Fesat Karıştırma” ve “Rüşvet” suçlamalarıyla soruşturma açıldığı bildirilmiştir.

6 ASKERE PERSONELE GÖZALTI

Soruşturma çerçevesinde Kontrol Teşkilatı bünyesinde görev yapan 6 askeri personel ile bir firmanın sahibi ve firma adına imza atan 15 şüpheliye yönelik 12 Ocak tarihinde gözaltı kararı verildi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 askeri personel ve 14 sivil şüpheli gözaltına alındı; 1 sivil şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor. Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle ve her yönüyle devam ettiği vurgulandı.