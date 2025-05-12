Askeri Mühimmat İmhasında Patlama: 13 Ölü

ENDONEZYA’DA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde, miadı dolmuş askeri mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, ülkenin Batı Java bölgesinde korkunç bir durumda gerçekleşti.

BİLGİLER PAYLAŞILDI

Ordu Sözcüsü Kristomei Sianturi, patlamada hayatını kaybedenlerin 9’unun sivil, 4’ünün ise askeri personel olduğunu belirtti. Olayla ilgili olarak hemen bir soruşturma başlatıldığı bilgisi geldi. Sianturi, patlamanın meydana geldiği alanın, bu tür imha işlemlerinin rutin olarak yapıldığı bir saha olduğunu ifade etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kristomei, yerel halkın genellikle patlamalardan sonra buraya, kalan hurda malzemeleri toplamak için geldiğini de aktardı. “Başka bir patlama ihtimaline karşı güvenliği sağlamak amacıyla alan boşaltıldı” dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ordunun bir diğer sözcüsü Wahyu Yudhayana, patlamanın askerlerin mühimmat imha işlemini tamamladıkları sırada gerçekleştiğini söyledi. Yudhayana, soruşturmanın sivillerin patlama noktasına nasıl bu kadar yaklaşabildiğine de odaklanacağını ifade etti.