Askeri Uçakta Şok Edici Skandal!

ASKERİ ÜSTE ŞOK EDİCİ OLAY

İngiltere’de yaşanan dikkat çekici bir olay, bir askeri üssü derinden etkiledi. Alkollü olduğu bildirilen iki askerin Apache tipi savaş helikopterinin kokpitinde uygunsuz bir vaziyette yakalandığı ortaya çıktı. Gece saatlerinde helikopterin bakımını tamamlayan yer ekibi, kokpitten gelen alışılmadık sesler ve hareketler dikkati çekti. Bir kaynağın verdiği bilgiye göre, “Pervaneler aşağı yukarı sallanıyordu ve duyulan sesler oldukça tuhaftı.” Yapılan inceleme neticesinde, kokpitte görevli olan iki askerin uygunsuz bir pozisyonda olduğu belirlendi.

KOKPİTTEKİ DURUMUN DETAYLARI

Olayla ilgili hazırlanmış hava güvenlik raporunda şu ifadeler yer aldı: “Arka kokpitte iki kişinin uygunsuz bir durumda olduğu görüldü. Belden aşağısı çıplak olan erkek üniformalı, kadın ise sivil kıyafetliydi.” Kokpitin dışına çıkmaları ve giyinmeleri emredildi. Her iki kişi de görevli askerdi ve sarhoşluk belirtileri gösteriyorlardı. Bu skandal, askeri disiplin ve güvenlik standartlarına olan hassasiyetin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Olayla alakalı soruşturma ise devam ediyor.