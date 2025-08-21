Askerler Ve Köylüler Yangın Söndürdü

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde art arda meydana gelen orman yangınlarını söndürmek amacıyla askerler ve köylüler seferber oldu. Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü kırsalında çıkan orman yangınları, 3 gün süren yoğun bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Ancak, sabah saat 10.00’da Kayalar köyü Hasrova mezrası ile Çalışkanlar köyü Veliköy mezrası arasındaki Avesürk mevkiinde yeni bir yangın başladı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Yangının, elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı iddia ediliyor. İlgili kurumlar, İlçe Özel İdare ekipleri, güvenlik güçleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar, yangını söndürmek için seferberlik gösterdi. Askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın kısa süre içerisinde hızla yayılmakta, alevlerin geniş bir alana ulaşması ve arazinin sarp yapısı nedeniyle söndürme çalışmaları zor bir süreçte sürdürülüyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Yetkililer, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve çevre köylere yayılma riskinin devam ettiğini belirtiyor. Yangınla mücadele ekiplerinin çabaları, bugün kritik bir öneme sahip. Yangın söndürme çalışmalarının etkinliği ve alanın yangına karşı duyarlılığı, durumu daha da zorlaştırıyor.