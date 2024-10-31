Askerlik Sevk Belgesi Alma Süreci Açıklandı!

ASKERLİK SEVK BELGESİ ALMA SÜRECİ NETLEŞTİ

Askerlik sevk belgesi almak isteyen yükümlüler için süreç ve başvuru adımları belirginleşti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamaya göre, adayların sevk belgelerini önceden belirlenen tarihlerde almaları gerekiyor. Bu bağlamda, “Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?” sorusu sıkça merak ediliyor. Celp sonuçlarının açıklanması ile birlikte birçok aday sevk işlemleri ile ilgili detayları araştırıyor. Askerlik sevk işlemlerine ait bilgiler, celp döneminde askere gidecek olan vatandaşların sorguladığı konular arasında yer alıyor.

SEVK BELGESİ NEDEN ALINIR?

Sevk belgesi, askere gitme işlemleri için iki farklı şekilde temin edilebiliyor: e-Devlet üzerinden veya doğrudan askeri şubelerden. Sevk belgesini e-Devlet aracılığıyla almak isteyenlerin, sisteme giriş yaparak “Sevk Belgesi Sorgulama” bölümünden işlemi gerçekleştirmeleri yeterli oluyor. Alternatif olarak, kişiler T.C. kimlik kartları ile en yakın askerlik şubesine başvurarak belgelerini doğrudan temin edebilir.

BAŞVURU ADIMLARI VE TARİHLER

Askerlik yükümlüleri, sevk başvurularını Milli Savunma Bakanlığı’nın belirlediği tarihlerde e-Devlet veya askerlik şubeleri aracılığıyla yapabiliyor. Bu başvurular, celp tarihinden en az 10 gün önce başlamaktadır ve e-Devlet üzerinden hızlıca gerçekleştirilebiliyor.

SEVK BELGESİ NE ZAMAN TEMİN EDİLMELİ?

Yükümlülerin sevk belgelerini, birliklerine teslim olmadan 10 gün önce almaları gerekmektedir. Kasım celp döneminde askere gidecek olan kişiler, belirtilen süreler içinde e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden belgelerini temin etmelidir.