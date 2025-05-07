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Askerlik Süresi 3 Ay Olmayacak

ASKERLİK SÜRESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 ay olup olmayacağı sorusuna net bir açıklama yaparak, mevcut askerlik sisteminde herhangi bir değişikliğin olmadığını bildirdi. “Askerlik 3 aya düşecek” söylemleri üzerine pek çok vatandaş, “Mevcut askerlik süresi ne kadar?” ve “TBMM’de askerlikle ilgili bir düzenleme var mı?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

MEVCUT ASKERLİK SİSTEMİ

Şu anki askerlik sistemi, 2019 yılında yapılan düzenlemeyle belirlenmiş ve bu tarihten itibaren herhangi bir değişiklik göstermezken, Milli Savunma Bakanlığı’nın beyanına göre, askerlik süresi 3 aya inmiyor ve mevcut sistem geçerliliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 2019 yılında kabul edilen yasa değişikliğiyle düzenlenmiş ve hayata geçirilmiştir.

TBMM’YE DİKKAT!

Mevcut sistemde, tercih eden yükümlüler 6 ay sonunda terhis olabilmekte, diğerleri ise maaş alarak görevlerine devam edebiliyor. “Askerlik 3 aya indirilecek” dedikoduları sonrası gözler TBMM’ye çevrilse de, şu anda meclis gündeminde askerlik süresinin kısaltılmasına dair bir yasa teklifi bulunmuyor.

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