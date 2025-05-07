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Askerlik Süresi 3 Aya Düşmüyor

SON GÜNLERDEKİ ASKERLİK SÜRESİ İDDİALARI

Son zamanlarda sosyal medya ve farklı haber platformlarında “askerlik süresi 3 aya düşüyor” söylemleri ciddi bir bilgi kirliliği yaratıyor. Bu iddialar üzerine, askerlik süresiyle ilgili net bilgiler sorgulanmaya başlandı. Er ve erbaşlar için askerlik süresi şu anda 6 ay olarak belirleniyor.

YEDİK SUBAY VE BEDELLİ ASKERLİK SÜRELERİ

Yedek subay ve yedek astsubaylar için askerlik süresi 12 ay olarak uygulanıyor. Bedelli askerlik ise 1 ay (temel eğitim) süresini içeriyor. Askerliğe hazırlanan gençler arasında “askerlik süresi 3 aya düşecek” iddiaları, yoğun bir şekilde konuşuluyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı bu duruma dair bir açıklama gerçekleştirdi. MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, vatandaşları yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaları dikkate almaya davet etti. Bakanlık, şu anda yürürlükte olan askerlik sisteminin aynı şekilde devam ettiğini belirtti.

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