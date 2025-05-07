Askerlik Süresi Gerçekten Düşecek Mi?

Son günlerde sosyal medya ve bazı haber platformlarında “askerlik süresi 3 aya düşüyor” iddiaları gündem oldu ve bu konuda kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Askerliğe hazırlanan gençler arasında sıkça dile getirilen bu konu, merak uyandırıyor.

ASKERLİK SÜRESİ DEĞİŞMİYOR

Milli Savunma Bakanlığı bu konu hakkında bir açıklama yaparak, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu duyurdu. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların sadece resmi kanallardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları gerektiğinin altını çizdi. Yapılan açıklamada, mevcut askerlik sisteminin aynen uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

MEVCUT ASKERLİK SÜRELERİ

Güncel askerlik süreleri ise şu şekilde düzenleniyor: Er ve erbaşlar için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay, bedelli askerlikte ise 1 ay temel eğitim süresi uygulanıyor.