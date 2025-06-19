Aşkı Hatırla Dizisinin Oyuncuları Kim?

ROMANTİK VE DRAMATİK ÖGELER
Hem romantik hem de dramatik unsurlarıyla dikkat çeken dizi, etkileyici kadrosu sayesinde daha ilk bölümden sosyal medyada yoğun ilgi gördü. “Aşkı Hatırla oyuncuları kim?” diye merak edenler için dizide yer alan tüm karakterler ve oyuncular listelendi. İzlemeye başlamadan önce karakter ve oyuncuları tanımak isteyenler için bu liste faydalı bir rehber olacak. Dizi severler, Aşkı Hatırla’nın güçlü oyuncu kadrosuyla sürükleyici bir hikâyeye tanıklık edecek.
BAŞROL VE YARDIMCI OYUNCULAR
“Aşkı Hatırla oyuncuları kim?” sorusunu yanıtlamak için dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde:
Başrol oyuncuları:
Barış Arduç – Deniz
Hande Erçel – Güneş
Yardımcı oyuncular:
Feyyaz Şerifoğlu – Boran
Alper Saldıran – Hakan
Melis Minkari – Ayça
Başak Gümülcinelioğlu – Umay
Sezin Akbaşoğlu – Pervin
Fatih Al – Settar
Begüm Akkaya – Beren
Naz Göktan – Özgen
Cüneyt Yalaz – Rauf
Başaran Yavuz – Ozan
Nihal Tüfekçioğlu – Sezin
Abdullah Burak Kaya – Ege
Başak Özkan – Şeyda
DİZİNİN YAYIN TARİHİ VE KONUSU
Aşkı Hatırla, Disney Plus’ta yayınlanan yeni Türk yapımı dizi olarak öne çıkıyor. İlk bölümleri 18 Haziran’da izleyiciyle buluşan dizide, Barış Arduç “Deniz” karakterine, Hande Erçel ise “Güneş” karakterine hayat veriyor. Dizi, İstanbul’dan Kapadokya’ya uzanan romantik bir yol hikâyesini anlatıyor.