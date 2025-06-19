Aşkı Hatırla Dizisinin Oyuncuları Kim?

ROMANTİK VE DRAMATİK ÖGELER

Hem romantik hem de dramatik unsurlarıyla dikkat çeken dizi, etkileyici kadrosu sayesinde daha ilk bölümden sosyal medyada yoğun ilgi gördü. “Aşkı Hatırla oyuncuları kim?” diye merak edenler için dizide yer alan tüm karakterler ve oyuncular listelendi. İzlemeye başlamadan önce karakter ve oyuncuları tanımak isteyenler için bu liste faydalı bir rehber olacak. Dizi severler, Aşkı Hatırla’nın güçlü oyuncu kadrosuyla sürükleyici bir hikâyeye tanıklık edecek.

BAŞROL VE YARDIMCI OYUNCULAR

“Aşkı Hatırla oyuncuları kim?” sorusunu yanıtlamak için dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

Başrol oyuncuları:

Barış Arduç – Deniz

Hande Erçel – Güneş

Yardımcı oyuncular:

Feyyaz Şerifoğlu – Boran

Alper Saldıran – Hakan

Melis Minkari – Ayça

Başak Gümülcinelioğlu – Umay

Sezin Akbaşoğlu – Pervin

Fatih Al – Settar

Begüm Akkaya – Beren

Naz Göktan – Özgen

Cüneyt Yalaz – Rauf

Başaran Yavuz – Ozan

Nihal Tüfekçioğlu – Sezin

Abdullah Burak Kaya – Ege

Başak Özkan – Şeyda

DİZİNİN YAYIN TARİHİ VE KONUSU

Aşkı Hatırla, Disney Plus’ta yayınlanan yeni Türk yapımı dizi olarak öne çıkıyor. İlk bölümleri 18 Haziran’da izleyiciyle buluşan dizide, Barış Arduç “Deniz” karakterine, Hande Erçel ise “Güneş” karakterine hayat veriyor. Dizi, İstanbul’dan Kapadokya’ya uzanan romantik bir yol hikâyesini anlatıyor.