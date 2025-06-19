Aşkı Hatırla, Güçlü Kadrosuyla Gündemde

DİZİNİN GÜÇLÜ KADROSU

Hem romantik hem dramatik ögeleriyle dikkat çeken yapım, güçlü kadrosuyla daha ilk bölümden itibaren sosyal medyada ilgi çekmeyi başardı. “Aşkı Hatırla oyuncuları kim?” sorusuyla merak eden izleyiciler için dizide yer alan tüm isimleri ve karakterlerini listeledik. İzlemeye başlamadan önce karakterleri ve oyuncuları tanımak isteyenler için hazırladığımız bu liste oldukça yol gösterici olacak. Dizi severler, Aşkı Hatırla’nın etkileyici oyuncu kadrosu ile sürükleyici bir hikâyeye şahit olacak.

AŞK İLE DOLU BİR HİKÂYE

“Aşkı Hatırla oyuncuları kim?” sorusuna yanıt arayanlar için dizinin tamamı şu şekilde sıralanıyor: Başrol oyuncuları arasında Barış Arduç “Deniz” karakterine, Hande Erçel ise “Güneş” karakterine hayat veriyor. Yardımcı oyuncular ise şu isimlerden oluşuyor: Feyyaz Şerifoğlu – Boran, Alper Saldıran – Hakan, Melis Minkari – Ayça, Başak Gümülcinelioğlu – Umay, Sezin Akbaşoğlu – Pervin, Fatih Al – Settar, Begüm Akkaya – Beren, Naz Göktan – Özgen, Cüneyt Yalaz – Rauf, Başaran Yavuz – Ozan, Nihal Tüfekçioğlu – Sezin, Abdullah Burak Kaya – Ege, Başak Özkan – Şeyda.

DİZİ HAKKINDA BİLGİLER

Aşkı Hatırla, Disney Plus platformunda yayına giren yeni Türk yapımı dizi olarak öne çıkıyor. İlk bölümleri 18 Haziran’da izleyiciyle buluşan dizide, İstanbul’dan Kapadokya’ya uzanan romantik bir yol hikâyesi konu alınıyor. Dizi, izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.