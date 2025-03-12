ASKİ Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

Çankaya’da Su Kesintisi Hakkında Bilgi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Mart tarihinde Ankara’da meydana gelecek su kesintilerini açıkladı. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak konusu olmuş durumda. ASKİ, ilgili gün içerisinde yaşanacak kesintilerle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Kesinti Detayları

ARIZA VE TAMİR TARİHLERİ

Su kesintisi Arıza Tarihi olarak 12 Mart 2025 saat 16:00’da başlamış olacak. Tamir çalışmaları ise 12 Mart 2025 saat 20:30’da tamamlanması planlanıyor. Kesinti, Güzeltepe Mahallesi Halit Ziya Caddesi no:23 önünde 400’lük çelik borudaki arıza nedeni ile gerçekleşecek.

ETKİLENEN ALANLAR

Bu süreçten etkilenen yerler arasında Güzeltepe Mahallesi ile Aziziye Mahallesi yer alıyor. ASKİ, yaşanan rahatsızlık için özür dileyerek halkın anlayışını teşekkür etti.