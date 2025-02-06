Aşkım Kapışmak: İlişkiler ve Ayrılık Hakkında

YAZAR AŞKIM KAPIMAŞMAK’IN RADYO D GÖRÜŞMESİ

Yazar Aşkım Kapışmak, Radyo D’de Çağlar Demirel ve Aygül Aydın’ın konuk olduğu programda ilişkiler ve kişisel gelişim konularında samimi açıklamalarda bulundu. Müzik hayatına atıldığını belirten Kapışmak, “Müzisyen arkadaşlarım var, evde şarkılar yapıyorlardı. Ben de Arif Sağ’ın öğrencisiydim yıllar önce… 12 yaşında konservatuvara gidiyordum. Tabii o boş zamanda yazma çizme derken işin içine girdim. Stüdyo kurdum şimdi, 2 yıldır müzikle çok uğraşıyorum” dedi.

KİŞİSEL GELİŞİM UZMANLIĞININ ZORLUĞU

Kişisel gelişim uzmanlığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kapışmak, “O dönemde linç yemiştim. Türkiye pek alışık değildi. Beni linçleyenler yurt dışından gelen koçlara yalakalık yaparlar. Bize olunca terslerler ya inat ettim. Sizin inadınıza devam edeceğim dedim, devam ettim. Şimdi bütün uzmanlar oldu kişisel gelişim uzmanı!” ifadelerini kullandı. Date’lerin sonuçta terapiye dönüşeceğini dile getiren Kapışmak, “Çenem düşük ama çok flörtöz bir tip değilim aslında sürekli insanlarla görüşmem. Ex dediğiniz bir türlü bitmemiş toksik bir ilişkidir peşinizden gelir” diye belirtti.

Ayrılığın Zorlukları VE İLİŞKİLERDE YANLIŞ ANLAYIŞLAR

Ayrılmayı bilmediğimize vurgu yapan Kapışmak, “Bizim ülkemizde en büyük problem ayrılık problemi, ayrılığı öğretmemişler. Gerçekten öyle bize ayrılık öğretilmemiş herkes çok iyi flört ediyor, herkes çok iyi sevişiyor. Herkes çok iyi date’e çıkıyor ama kimse ayrılmayı bilmiyor” dedi. İlişkilerde daha geniş bir perspektif kazanmak gerektiğine dikkat çekerek, “Arkadaşlara söylüyorum ayrılmayı öğrenin, çünkü ayrılıkla büyüyorsunuz” şeklinde konuştu.

TOPLUMSAL CİNSEL ALGILAR VE KADINLARIN ROLÜ

İlişkilerdeki yanlış anlayışlar üzerine de konuşan Kapışmak, “Türk kadınlarını genellemiyorum tabii ama dişilikten korkan kadın var. Dişilik kötü bir şey değil ki” dedi. Erkeklerin flörtü cinsellikle karıştırdığını belirten Kapışmak, “Bunu ne zaman anlayacaksınız? Avrupa’ya gidiyorsun, bir kafeye oturuyorsun. Garson kız geliyor, güle güle getiriyor, senle konuşuyor. Flört ediyor, flört cinsellik değildir” dedi. Son olarak, “Fedakârlığı kendinize yapacaksınız. Kendi kul hakkınızı yiyorsunuz” diyerek, kadınların kendi değerlerini bilmesi gerektiğini vurguladı.