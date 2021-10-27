Aşkın Nur Yengi virüse yakalandı

Çin’den yayılan corona virüs salgını sanat dünyasını da sarsmaya devam ediyor. Son olarak Aşkın Nur Yengi’nin virüse yakalandığı açıklandı.

Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak şarkıcı Aşkın Nur Yengi corona virüse yakalandığı için konserini iptal etmek zorunda kaldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konser verecek olan Aşkın Nur Yengi’nin corona virüse yakalanması nedeniyle konsere gelemeyeceğini ve yerine Gökhan Türkmen’in sahne alacağını açıkladı.

SANATÇI DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenleyeceği Cumhuriyet Konseri’nde corona virüs nedeniyle sanatçı değişikliğine gidildi. Kdz. Ereğli’de konser vereceği daha önce açıklanan sanatçı Aşkın Nur Yengi corona virüse yakalandı. Cumhuriyet Konseri’nde sanatçı Gökhan Türkmen sahne alacak. Fener Alayı’nın saati ise 18.00 olarak düzenlendi” denildi.

GÖKHAN TÜRKMEN SAHNE ALACAK

Yeni programa göre konseri saat 19.30’da sanatçı Gökhan Türkmen verecek. Cumhuriyet Yürüyüşü saati de değişti. Fener Alayı için yürüyüşün saat 18.00’de Bağlık Karakolu önünden başlayacağı ifade edildi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçı Aşkın Nur Yengi’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.