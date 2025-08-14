Aşkın Tören, MYK Başkanı Seçildi

YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanlığına Aşkın Tören getirildi. MYK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kurumun 4. Olağanüstü Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Başkanlık Divanının seçimi ile başlayan genel kurulda, gündemin onaylanmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

GENEL KURULUN AÇILIŞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, açılış konuşmasını yaptıktan sonra boş olan MYK Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerinin seçimlerine geçildi. Yapılan oylamada, MYK Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine Aşkın Tören seçilirken, yedek üyelik için Uğur Kaya tercih edildi. Genel Kurul, Aşkın Tören’in teşekkür konuşmasının ardından sona erdi.