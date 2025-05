“Aşkın Yüzü” Filminin Tanıtımı Gerçekleşti

YAPIMCI VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Yapımcılığını Taff Pictures ve Sky Films’in üstlendiği, senaryosunu Ferhat Ergün’ün yazdığı ve yönetmenliğini Emre Erdoğdu’nun yaptığı “Aşkın Yüzü” filminin tanıtım toplantısı Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Oyuncu Helin Kandemir, basın mensuplarına verdiği demeçte, film çekimlerinin keyifli bir atmosferde geçtiğini ifade ederek, “Doğrusu çok heyecanlıyız. Set çok keyifliydi. ‘Aşkın Yüzü’nün bir an önce seyirciyle buluşmasını istiyoruz.” dedi. Filmde Özlem karakterini canlandırdığını belirten Kandemir, “İki insanın birbirlerinin hayatını pozitif anlamda nasıl değiştirdiklerini görüyoruz. Filmimiz bu anlamda romantik bir hikaye olmanın ötesinde.” şeklinde konuştu.

MODERN BİR MASAL OLARAK TANIMLADIKLARI FİLM

Kandemir, filmin modern bir Sindirella masalı olduğunu vurguladı ve “Seyirciyi, birbirlerini kalpleriyle bulmaya çalışan iki insandan bahsettiğimiz bir hikaye bekliyor. Filmimizde ‘aşk’, ‘arkadaşlık’, ‘gençlik’, ‘büyümek’, ‘denemek’ ve ‘deneyimlemek’ ile ilgili önemli temalar yer alıyor. Filmin bu konulara değer veren, bunlara ihtiyacı olan insanlar için önemli olacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı. Çekim sürecinden oldukça memnun kaldığını belirten oyuncu, “Kendimi çok hafif hissettiğim bir setti. Aşktan, arkadaşlıktan bahsettiğimiz, hayata dair yaşanması çok keyifli duyguları anlattığımız bir yapımın parçası olduk. Filmimiz aşkın her halini anlatıyor, ben de aşkın her halini seviyorum. Aşk, birçok duyguyu içinde barındırıyor ve onun deneyimlediğim her anını seviyorum. Ama elbette günün sonunda aşkın ‘mutlu yüzünü’ seçerdim.” değerlendirmesinde bulundu.

ÜSTÜNDE ÇALIŞILAN ZORLU ROLLER

Onur Seyit Yaran ise filmde “yüz körlüğü” hastalığı olan Özgür karakterini canlandırdığını belirterek, “Yüz körlüğü, nörolojik bir hastalık. Burada insanların yüzlerini tam olarak göremeyen, flu gördüğü ve insanları aksesuarlarından ya da vücut hareketlerinden tanıyan bir karakterle karşı karşıyayız. Böyle bir karakteri canlandırmak benim için çok değişik bir deneyimdi ve role hazırlanmak da çok farklıydı.” dedi. Yaran, çekimler sırasında zorluk yaşadığına dikkat çekerek, “Çekimlerde hava oldukça sıcaktı ama sette arkadaşlarımızla olmak çok güzeldi. Dört haftalık bir set sürecimiz oldu. Yüz körü olan bir karakteri oynadığım için karşımdakinin yüzüne çok fazla bakmamam gerektiğini bilerek role hazırlandım. Doğrusu bu da beni biraz zorladı.” görüşünü paylaştı.

Yüz körlüğü hastalığı hakkında detaylı çalışmalar yaptığını söyleyen Yaran, “Bu nadir görülen bir hastalık. Hastalığa yakalanan insanların deneyimlerine baktım, onlarla yapılan röportajları okudum. Başlangıçta hastalığın insanların gözüyle ilgili olduğunu düşünmüştüm ama anladım ki bu nörolojik bir hastalık. Yani burada hastanın bakışından çok, gördüğünü yorumlamada bir sıkıntı var. Bu yüzden karakterin filmde karşısındaki insanlara çok fazla odaklanmaması gerektiğini düşünerek rolümü oynamaya çalıştım. Bu da benim için çok ilginç bir deneyimdi.” ifadesini kullandı.

VİZYON TARİHİ VE KONUSU

Başrollerinde Helin Kandemir, Onur Seyit Yaran ve Işıknaz Özedgü’nün bulunduğu “Aşkın Yüzü” filmi, 6 Haziran’da vizyona girecek. Yolları tesadüfen kesişen iki genç arasında geçen ve birbirlerinin hayatlarına anlam katan hikaye, aşkın karmaşık duygularıyla yüzleşen Özgür ile görülmenin verdiği cesaretle kendini yeniden keşfeden Özlem’in hayatını konu alıyor.