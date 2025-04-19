Aşkın Zorluklarını Güzel Anlatıyorlar

DİKKAT ÇEKEN ŞARKI

Duygusal sözleri ve etkileyici melodisiyle öne çıkan bu şarkı, aşkın kırılganlıklarını ve yeniden başlamanın güçlüklerini etkileyici bir biçimde anlatıyor. Sıla Şahin’in içten yorumu, Samet Kardeşler’in güçlü vokaliyle birleşince ortaya muazzam bir müzik şöleni çıkıyor. İkili, “Aldanırım” isimli eserlerinin söz ve bestesine de ortak imza atarken, aynı zamanda yaşadıkları büyük aşkla magazin dünyasında en çok konuşulan çiftlerden biri olmayı sürdürüyor.

Sıla Şahin ve Samet Kardeşler, “Aldanırım” adlı yeni şarkılarının klip çekimleri için kameraların karşısına geçtiklerinde, klip kısa sürede büyük bir izleyici kitlesiyle buluştu.

ENERJİLERİYLE REKOR KIRIYORLAR

Basın mensuplarına yaptıkları kısa açıklamada, “Her şeyiyle birlikte hayat verdiğimiz ‘Aldanırım’ adlı şarkımızın arkasında birlikte yakaladığımız bir enerji var. Kendimize ait stüdyomuzda yaptığımız şarkılarla rekorlar kırıyoruz. ‘Aldanırım’ ile Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar arasında yer alırken aynı zamanda dünya listelerine girdik. Aşkımız büyük bir hızla devam ederken ortak çalışmalarımız da son sürat devam ediyor” diyerek duygularını dile getirdiler.