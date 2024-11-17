Aşkları Aydınlatan Genç Yıldız Çifti

ARIANA GRANDE VE ETHAN SLATER’IN AŞKI

Müzik dünyasının genç yıldızı Ariana Grande’nin kariyerindeki en belirgin projelerden biri olan “Wicked” filmindeki rol arkadaşı Ethan Slater ile olan ilişkisi, Temmuz 2023’te ortaya çıktığında, merakla beklenen filmi bile gölgede bırakmıştı. İkisi de başkalarıyla evliyken yaşadıkları yasak aşk, basında geniş yankı buldu ve o tarihten itibaren magazin dünyasının ilgi odağı haline geldi.

GALALARDA GÖRÜNTÜ VERİYORLAR

Filmin gösterime girmesine az bir süre kala, ikili peş peşe galalara ve özel gösterimlere katılım gösteriyor. Uzun bir süre gözlerden uzak bir ilişki sürdürdükten sonra, Ariana Grande ve Ethan Slater artık aşklarını açıkça gösteriyorlar. Yan yana poz verdikleri etkinliklerdeki görünümleri, hem hayranları hem de medya tarafından dikkatle takip ediliyor.