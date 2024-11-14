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Aşkları Setlerde Başladı, Işıklar Altında

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SET AŞIKLARI OLARAK KİMLERDİR?

Kaderin bir cilvesi olarak, beraber kamera karşısına geçtikleri bir film seti, günümüzdeki aşklarını da beslemiş oldu. Yani, onlar da set aşığı olarak tanımlanabiliyor. Genç yaşlarına karşın, ilişkilerini mümkün olduğunca dikkatli ve sakin bir şekilde sürdürüyorlar.

MÜNASEBETLERİNİ NASIL SÜRDÜRÜYORLAR?

Işıkların altında olmaktan ziyade, özel hayatlarını mahremiyette koruma konusunda çaba harcıyorlar. Spot ışıklarının etkisinden uzakta, ilişkilerini daha sağlıklı bir temele oturtmayı amaçlıyorlar.

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