ASKON Başkanı Turan’dan Ramazan Mesajı

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü içinde geçmesi gerektiğini vurgulayan Turan, mesajında şu sözlere yer verdi: “Ramazan ayının manevi huzurunu ve bereketini geride bırakırken, gönülleri bir araya getiren, paylaşmanın ve hoşgörünün zirveye çıktığı Bayram’a kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.”

PAYLAŞMA VE HOŞGÖRÜ VURGUSU

Turan, Ramazan ayı boyunca değerli hemşehrileriyle iftar sofralarında buluşarak, Ramazan’ın anlamını derinlemesine yaşadıklarını belirtti. “Bu mübarek günlerde, ülkemizin ve tüm dünyanın huzuru için dualarımızı eksik etmiyor, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz” ifadesinde bulundu.

GÜZEL DÜŞÜNCELER VE TEMENNİLER

Başkan Turan, ayrıca “Bu duygu ve düşüncelerle; başta Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin, Erzurumlu hemşehrilerimin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor; sevgi ve barışın hüküm sürdüğü, kardeşlik duygularının en derinden yaşandığı bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.” sözleriyle mesajını sonlandırdı.