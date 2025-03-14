ASKON’dan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

14 MART TIP BAYRAMI’NIN ÖNEMİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Turan, “14 Mart sağlık çalışanlarımızın emeklerinin, özverilerinin ve insanlık adına verdikleri mücadelenin takdir edildiği çok özel bir gündür” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Başkan Turan, mesajında sağlık kavramının, “insan hayatının en temel ve en kıymetli değerlerinden biri” olduğunu belirtti. Bu değeri korumak için “gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun en büyük kahramanlarıdır” dedi. Hekimlerin yalnızca hastaları iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda “insanlığa umut ve güven aşıladığını” vurguladı.

ÖZVERİ VE BAĞLILIK

Pandemi gibi zorlu süreçlerde sağlık çalışanlarının gösterdiği özveri, onların mesleklerine duyduğu derin bağlılığın ve insana verdikleri değerin “en güzel göstergesi” olduğunun altını çizen Turan, “Bugün, modern tıp eğitiminin temellerinin atıldığı ve tıp biliminin gelişimine adanmış bu özel günde, başta şehrimizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ülkemizin dört bir yanındaki doktor, hemşire, sağlık teknisyeni ve diğer sağlık personellerinin Tıp Bayramı’nı kutluyor; görevleri başında şehit düşen sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum” şeklinde görüş bildirdi.