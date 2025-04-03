ASKON’dan CHP Boykot Çağısına Tepki

CHP’NİN BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Aydın Şube Başkanı Murat Gün, CHP’nin yaptığı boykot çağrısına sert bir şekilde karşı çıktı. “Ülke ekonomisini baltalamaya yönelik bu çağrıyı kabul etmiyoruz” ifadesini kullanan Gün, ekonomideki istikrarın korunması gerektiğini vurguladı.

EKONOMİK İSTİKRAR VE MİLLİ ÜRETİM DESTEKLENECEK

Murat Gün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot listesine dair yaptığı değerlendirmede “Firmalarımızı batırmaya, çalışanlarını işsiz bırakmaya davet etmek kaos planlamak demektir” dedi. Ekonomik istikrarı tehdit eden boykot çağrılarına kesinlikle karşı olduklarını dile getiren Gün, ASKON olarak milli üretimi destekleme ve esnafın yanında durma kararlılığını sergilediklerini belirtti.

ÇALIŞMA VE ÜRETİM GÜCÜNE OMUZ VERECEĞİZ

Gün, “Ülkemiz ekonomisini büyütmek için daha fazla çalışacak, üretimin ve emeğin gücüne omuz vereceğiz” ifadeleriyle çalışmaları ve üretimi teşvik etme sözü verdi. Hedeflerinin milli ve yerli ekonomik kalkınmaya ulaşmak olduğunu belirten Gün, bu maksatla yılmadan ve durmadan çalışacaklarını vurguladı.