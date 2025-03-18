ASKON Erzurum’dan Çanakkale Zaferi Mesajı

ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERİ’NE ÖVGÜ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yüzyıllar geçse de bu zafer tarihin yazdığı en büyük zaferlerden biri olarak anılmaya devam edecektir” şeklinde bir ifade kullandı. Turan, Türk milletinin her zaman vatanı ve bayrağı için fedakarlık yapmayı göze aldığını vurguladı.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ANLAMINI VURGULADI

Turan, “Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi ile Milletimiz; kendisini tarihten silmek isteyenlere imkansızlıklara rağmen büyük bir ders vermiş ve tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtmiştir” dedi. Şehitlerin, savaşa çıkarken geri dönmeyi düşünmemekle birlikte, tereddüt etmeden vatan ve millet için şehadete koştuğunu belirtti. Çanakkale Zaferi’nin, Türk Milletinin kaderini ve dünya tarihinin seyrini değiştiren eşsiz bir kahramanlık öyküsü olduğuna dikkat çekti.

GÖREVİMİZ BİRLİK VE BERABERLİK

Turan, bu zaferin mirasına sahip çıkmanın kendilerine düşen bir görev olduğunu belirtti ve “Bize düşen görev, kahraman ecdadımızdan ve bu topraklar için kanını, canını veren şehitlerimizden miras kalan vatanımıza birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmaktır” dedi. 110 yıl önce Çanakkale’de kazanılan zaferin, Kurtuluş Savaşının ve Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun en önemli dönüm noktası olduğunu ifade etti.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Turan, “Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak için canlarını seve seve veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” diyerek mesajını sonlandırdı.