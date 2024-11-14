Asla Vazgeçmeyiz Başarıyı Süslemeye Devam Edeceğiz

MOURINHO’UN BAŞARI VAADİ

Mourinho, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde kaybettikleri hiçbir şey olmadığını vurguladı. Portekizli teknik direktör, “Biz pes etmeyiz. Sonuna kadar başarıyı kovalayacağız” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu mesaj, takımının hedeflerine olan kararlılığını ve mücadeleci ruhunu gözler önüne seriyor.

KAYBEDİLENLERİN ÜSTESİNDEN GELMEK

Mourinho, kaybedilen maçların ardından pes etmeyeceklerinin altını çizerken, oyuncularına olan inancını da ifade ediyor. Takımının birliktelik ruhunu ve hedefleri doğrultusunda devam edeceklerini belirtiyor. Bu yaklaşım, taraftarlar için de umut verici bir mesaj niteliği taşıyor.