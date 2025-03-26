Aslı Baykal’dan CHP’ye Sert Eleştiri

ASYETİ YAŞAYAN ELEŞTİRİLER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya üzerinden CHP’li yöneticileri sert bir dille eleştirdi. Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir yabancı haber ajansına verdiği röportajda kullandığı ifadeleri hedef aldı. Baykal, ana muhalefet partisinin Türkiye’yi dünyaya şikayet etmekte olduğunu belirtti ve bu durumun başka bir örneği olmadığını ifade etti.

ŞİKAYET YERİNE MİLLİ GÜÇ

Aslı Baykal, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye’yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba? ‘Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler’ diye mi şikayet edecek? ‘Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin kabul etsinler’ mi diyecek?” Aslı Baykal, yerel seçimde CHP’nin milletin neyle karşılaşacağını gösterdiğini belirtti ve “Kral zannettiler kendilerini ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklarını film fragmanı gibi izledik” şeklinde yorum yaptı.

TEHLİKENİN FARKINDA OLMAK

Baykal, yaşanan süreçte zor şartlara rağmen tehlikenin ucundan dönüldüğünü ifade etti. CHP’li yöneticilerin tutumlarını sorgularken, halkın bu durumdan etkilenip etkilenmediğini ele aldı. Aslı Baykal, bu şikayetlerin yerine, Türkiye’nin uluslararası alandaki ilerlemelerine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.