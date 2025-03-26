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Aslı Baykal’dan CHP’ye Sert Eleştiri

ASLI BAYKAL’DAN SERT ELEŞTİRİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya platformu üzerinden CHP’li yöneticilere yönelik sert bir eleştiri getirdi. Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yabancı bir haber ajansına verdiği röportajda Türkiye’yi şikayet etmesini çok sert bir dille eleştirdi.

ŞİKAYET KÜLTÜRÜNE TEPKİ

Aslı Baykal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdan, “Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye’yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba?” diyerek tepkisini dile getirdi. Baykal, ayrıca şunları ekledi: “‘Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler’ diye mi şikayet edecek? ‘Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin, kabul etsinler’ mi diyecek?”

SEÇİM SONUÇLARI VE GÖRÜŞLER

Baykal, “Allah’tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyorlar. Kral zannettiler kendilerini ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklarını film fragmanı gibi izledik. Şaşkınlıkla, nefret dolu ne ararsan var o fragmanda, zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz.” sözleriyle CHP’nin son dönemdeki tutumunu eleştirdi.

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