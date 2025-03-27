Aslı Baykal’dan Özgür Özel’e Sert Eleştiri

ASLI BAYKAL’IN ELEŞTİRLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bir dönemin önemli isimlerinden olan merhum Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Aslı Baykal, CHP’nin şu anki Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini dile getirerek, hem parti tabanında hem de geniş siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Özellikle son dönem CHP politikalarına ve Özgür Özel’in söylemlerine dair yaptığı açıklamalar dikkat çekici nitelikte oldu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN TEPKİ ÇEKEN SÖYLEMLERİ

Özgür Özel’in yurt dışında bir medya kuruluşuna verdiği röportajda Türkiye’yi eleştiren ifadelerini eleştiren Aslı Baykal, bu tavrın ana muhalefet partisine yakışmadığını dile getirdi. Deniz Baykal’ın kızı, CHP’nin dış politika yaklaşımını sorgulayarak, muhalefet partilerinin kendi ülkelerini yabancı platformlarda şikayet etmelerinin kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı. Üstelik Özgür Özel’in söylemleri üzerinden yoğun bir eleştiride bulunan Baykal, yerel seçimler sürecinde halkın karşılaşacağı yönetim anlayışının yarattığı rahatsızlığı da ifade etti.

SOSYAL MEDYADA YER ALAN AÇIKLAMALARI

Aslı Baykal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye’yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba? ‘Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler’ diye mi şikayet edecek? ‘Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin kabul etsinler’ mi diyecek? Allah’tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Kral zannettiler kendilerini ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklarını film fragmanı gibi izledik şaşkınlıkla, nefret dolu ne ararsan var o fragmanda, zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz.”