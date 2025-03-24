Aslı Baykal’ın Hayatı ve Kariyeri

ASLI BAYKAL’IN KİMLİĞİ

Aslı Baykal kimdir sorusu, son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve siyasi duruşuyla dikkat çeken bir kişi olması sebebiyle merak ediliyor. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı olan Aslı Baykal, hem akademik hem de siyasi geçmişiyle öne çıkıyor. Özellikle sosyal medyada yaptığı yorumlarla birlikte, “Aslı Baykal kaç yaşında, nereli?” gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Peki, Aslı Baykal kimdir? Aslı Baykal kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…

AKADEMİK KARIYERİ

Aslı Baykal, 1965 yılında ABD’nin Washington şehrinde doğdu. Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal ve Olcay Baykal’ın kızı olan Aslı, eğitimine tıp alanında başladı. Biyokimya profesörü unvanını alarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptı. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, Ankara Numune Hastanesi’nde çalışarak biyokimya alanında uzmanlık kazandı. Akademik kariyeri boyunca pek çok bilimsel makale yayımladı ve biyokimya profesörü olarak anıldı.

SİYASİ DURUŞU VE SOSYAL MEDYADAKİ ETKİSİ

2025 yılında CHP’den istifa eden Aslı Baykal, siyasi arenada bağımsız bir duruş sergilemeye başladı. Sosyal medya platformu X’te (@asliibaykal) etkin bir kullanıcı olarak görüşlerini paylaşıyor. Kişisel yaşamında iki çocuk annesi olan Baykal, akademik ve siyasi kariyerinin yanı sıra toplumsal konulara da duyarlı olarak çeşitli platformlarda yazılar yazıyor. Son günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili “İmamoğlu’na Yapılan Soruşturma Ülkenin Çok Yararınadır!” başlıklı bir açıklama yaptı.