Aslı Enver anne olacak

Ekranların sevilen isimlerinden ünlü oyuncu Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Güzel oyuncunun kızı olacak.

İş insanı Berkin Gökbudak ile Kasım ayında nikah masasına oturan ve bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Şimdilerde 4,5 aylık hamile olan oyuncunun kız bebek beklediği öğrenildi.

Oyuncu Aslı Enver ikinci kez evlendi. 38 yaşındaki Enver, sürpriz bir şekilde iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi. Çift fotoğraflarını ‘evet’ notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkiliden çok geçmeden güzel haber geldi ve Aslı Enver hamile olduğunu duyurdu.

Hamileliğinden dolayı mesleğine bir süre ara veren ve bebek heyecanı yaşayan Aslı Enver verdiği bir röportajda “Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor” demişti.

Şimdilerde hamileliğinin beşinci ayına doğru ilerleyen Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ayaklı Gazete’de yer alan habere göre uğruna dizi projesini bırakan ve bunun için 280 bin lira tazminat ödeyen oyuncu kız bebek sahibi olacak.