Oyuncu Aslı Enver ikinci kez evlendi. 38 yaşındaki oyuncu ile Berkin Gökbudak hayatlarını birleştirdi.

Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

“EVET!”

Ünlü oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Eşiyle birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Enver, gönderisine, “Evet!” notunu düştü.

DAHA ÖNCE BİR EVLİLİK YAPTI

Uzun süre Murat Boz ile birlikteliğiyle konuşulan ünlü oyuncu Enver daha önce oyuncu meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012 yılında evlenmiş üç yılın ardından boşanmıştı.