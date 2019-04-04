Aslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?

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Ünlü pop şarkıcısı Murat Boz’un bir küs bir ayrılık olduğu sevgilisi Aslı Enver ile nişanlandığı öğrenildi.

Murat Boz’un yüzüklü paylaşımı takipçilerini sevindirdi. Yakışıklı şarkıcı, daha sonra aynı kareye arkadaşını etiketleyip ‘Nişan yok’ mesajı verdi.

Aslı Enver’le bu yaz evleneceği konuşulan Murat Boz, önceki gün takipçilerini heyecanlandırdı. Piyano başından paylaşım yapan şarkıcının fotoğrafındaki yüzük dikkat çekti.

Murat Boz ile Aslı Enver’in nişanlandığı düşünülürken, gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Popçu, daha sonra aynı kareyi arkadaşı Gürsel Çelik’i etiketleyip akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

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