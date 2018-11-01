Aslı Enver tek taşı taktı

Murat Boz ile Aslı Enver'in evlilik hazırlıkları yaptıkları iddia edildi.

Murat Boz ile ayrılığı magazin gündemine bomba düşmüştü. Yeniden barıştıkları iddia edilen çiftin evlilik kararı aldıkları iddia edildi.

Star TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin’in Süreyya’sı Aslı Enver, dizinin çekildiği Nişantaşı’nı mesken tuttu. Civardaki kafe ve restoranların müdavimi olan oyuncu, yine bir set arası objektiflere yansıdı.

İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği apartmandan koşar adımlarla çıkan Aslı Enver, vaktinin kısıtlı olduğunu ve set arası arkadaşlarıyla kahve içeceğini söyleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Kısa süren yemek sonrası mekandan arkadaşlarıyla ayrılan oyuncunun, parmağındaki tek taşı dikkati çekti.

Şarkıcı Murat Boz’la tekrar barıştığı konuşulan Enver’in, bu haberleri yalanlamaması kafaları karıştırıyor.

NTV