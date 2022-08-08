Aslı Enver yeni bir aşka yelken açtı

Ekranların sevilen isimlerinden Aslı Enver, Murat Boz ile ilişkisini ardından bir türlü aradığı aşkı bulamamıştı.

Şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisini 2019 yılında noktalayan Aslı Enver’in adı, aradan geçen kısa bir sürenin ardından eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılmaya başlandı.

İkili bir arada bile gözükmeden ilişkilerini bitirdi.Bir türlü mutluluğu yakalayamadı.

Enver daha sonra Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başladı.

Sevgilisinin ailesiyle tanışan ve ‘Her şey çok güzel, yolunda gidiyor’ diyen oyuncu, Öztarhan ile yollarını ayırdı.

Bir türlü aradığı aşkı bulamayan Enver ile ilgili magazin kulislerinde yeni bir aşk iddiası konuşuluyor.

İddialara göre Aslı Enver iş insanı Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açtı.

Çıkan bu haberlerin ardından Enver ve Gökbudak cephesinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu