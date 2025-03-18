Aslı Özkaya’nın Kızına Köpek Saldırdı

SPOR KURSUNDAN DÖNÜŞTEKİ KORKUNÇ SALDIRI

Yedi yaşındaki Tanem Karasaç, hafta sonunda katıldığı spor kursunun ardından korkunç bir olayla karşılaştı. Spor salonuyla aynı binada beslenen bir köpeğin saldırısına uğrayan küçük kız, Rottweiler cinsi köpeğin yere düşürüp sırtından ısırması sonucu şans eseri hafif yaralarla olayı atlattı. O esnada Tanem’in annesi, Star TV’de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunuculuğunu yapan psikolog Aslı Özkaya da kızının yanındaydı.

KÖPEK KONTROL ALTINDA DEĞİLDİ

Aslı Özkaya, “Biz kaldırımın kenarından yürürken karşı kaldırımdan, sahipli ve tasmalı olmasına rağmen kızımın arkasından, kızıma saldırdı. Kürek kemiğini ısırdı ve çekerek yere düşürdü. Çok zor bir şeydi, bir anne olarak o anlara tanık olmak. Yere düşürdü ve yerde sürükledi.” diyerek yaşadıkları korkunç anları anlattı. Çığlıklar atarak ve çevredekilerin yardımıyla kızını köpekten kurtaran Özkaya, hastaneye kaldırdı. Burada çocuğa müdahale edilip kuduz aşısı yapıldı.

SORUMLULUK İHMALİ

Aslı Özkaya, köpeğin sahibi olan ailenin ihmallerine dikkat çekerek, “Bir anne-babanın 14 yaşında bir kıza köpeği nasıl teslim eder ve nasıl emanet eder. Çocuk köpeği kontrol edemedi. Köpek kızımı yerde sürüklerken kızı şoka girdi. Kız, ‘Köpeğim yemek yiyor, neden arkasından geçiyorsunuz?’ dedi.” sözleriyle ailelerin sorumluluğunu sorguladı. Büyük bir korku yaşayan aile, durumu karakola bildirerek şikayette bulundu.

KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Polis, köpeğin veterinerine ulaştığında çipi ve kuduz aşısı olmadığını öğrendi. Olayın ardından belediye, köpeği aileden alarak barınağa götürdü. Tanem’e saldıran köpeğin sahibi olan aile ise yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.