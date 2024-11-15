“Aslıhan Doğan Turan’dan Çarpıcı Açıklamalar: Bodrum Vizesi Verilmedi”

ASLIHAN DOĞAN TURAN’IN TATİL TERCİHİ

Aslıhan Doğan Turan, Zeynep Sever Demirel’in YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu. Programın ‘Yengen Vizesi’ bölümünde, eşi Arda Turan’ın tatil yapmasına Bodrum’dan vize vermedi. Turan, “En az Bodrum’u tercih ederim. Çünkü herkes geziyor, eğleniyor ama bizim eşlerimiz yaptığı zaman olay oluyor. Başka bir yere çekilebiliyor.” şeklinde ifade etti. Türkiye’de eşlerin özgürlük alanlarının kısıtlı olduğunu, ancak yurt dışında böyle bir durumun olmadığını da belirtti. Moskova için de durabileceğini söyledi ve, “Bu niyetle ilgili bir şey. Aslında Arda’nın bir şehir kısıtlaması olmaması gerekiyor.” dedi.

ARDA TURAN’IN BİLİNMEYEN YANLARI

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan’ın bilinmeyen yönlerinden de bahsetti. Eşinin stresli zamanlarda iştahının açıldığını ve uyumadığını dile getiren Turan, “Sakalıyla oynarsa oradan anlarım bir terslik olduğunu. Duygularıyla çok fazla hareket eder.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, David Beckham’ın eşi Victoria Beckham’a benzetilmesi hakkında, “Senelerdir jean pantolon ve topuklu ayakkabı giyiyorum. O da giyiyor.” şeklinde konuştu. Oğlunun okul gösterisinde topuklu ayakkabılarla futbol oynadığını ve insanların kendisini bu şekilde hatırladığını belirtti.

ARDA’NIN YETENEKLERİ

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan’ın futbol dışında hangi yarışmada başarılı olabileceği sorusuna ise “Bana laf yetiştirmede ve mizahta birinci olur. Talk show da yapsa yapar.” yanıtını verdi. Arda’nın mizah yeteneğinin yüksek olduğunu vurguladı.

TANISMA HİKAYESİ

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan ile nasıl tanıştıklarını şöyle anlattı: “O zaman Emre (Belözoğlu) abi popülerdi ve ona bir numara diyorlardı. Arda’nın bir arkadaşı ise ‘Arda bir kız var, asıl o bir numara’ diyormuş.” Tanışma anlarının detaylarını paylaşan Turan, o gün Reina’da bulunduklarını, Arda’nın kendisini görüp yanına geldiğini ifade etti. Ayrıntılı bir muhabbet ettiklerini ve bu tanışmanın Arda’nın Barcelona’ya transfer olduğu dönemde gerçekleştiğini belirtti. “Ayağım uğurlu geldi.” şeklinde sözlerini tamamladı.