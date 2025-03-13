Aslıhan Malbora’nın Kariyeri ve Hayatı

GENÇ YAŞTA HIZLA YÜKSELEN BİR YILDIZ

Genç yaşında oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş gösteren Aslıhan Malbora, özel hayatı ile gündemdeki yerini aldı. Küçük yaşlarda sektöre adım atan ve etkileyici performansıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Malbora, meslektaşı Çağatay Ulusoy ile devam eden ilişkisiyle de göz önünde. Başarılı oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak konusu olurken, “Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli?” gibi sorular araştırılıyor.

DOĞUM VE EĞİTİM HAYATI

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995’te Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 2012 yılında üniversite eğitimi için İstanbul’a gitti. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü ve Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında oyunculuk kariyerine yönelerek Akademi 35.5 Sanat Evi’nde temel oyunculuk, sahne ve hareket dersleri aldı.

Malbora, profesyonel oyunculuk kariyerine 2017 yılında “Seven Ne Yapmaz” dizisindeki Zeynep karakteriyle başladı. Ardından sırasıyla Kalbimin Sultanı (2018) dizisinde Saliha Sultan, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda ve Gel Dese Aşk dizisinde Derin karakterlerini canlandırdı. Başarılı oyunculuk performansı ve dikkat çeken projeleri sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

İZLENİMİ ARTIRAN PROJELERİ

Gerçek çıkışını 2019 yılında yayınlanan “Her Yerde Sen” dizisindeki Ayda karakteriyle yakalayan Malbora, doğal performansıyla dikkat çekti. Daha sonra “Üç Kuruş” (2021) dizisinde Leyla Çaka karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Televizyon projeleri dışında, 2020 yapımı “Aile Hükûmeti” filminde de rol alarak sinema dünyasına adım attı. Başarılı oyunculuğu, sempatik tavırları ve farklı rollerdeki başarıları, onu kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden birisi haline getirdi.