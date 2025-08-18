Asma Köyü, Su Sıkıntısıyla Mücadele Ediyor

SU SORUNU VE ÇARESİZLİK

Iğdır’ın merkezine 33 kilometre mesafede yer alan Asma köyünde, 2025 yılında hâlâ eşeklerle su taşınıyor. Her evde çeşme olmasına rağmen, uzun yıllar boyunca çözülemeyen su problemi köy sakinlerini çaresiz bırakmış durumda. Bu sorunun altında yatan nedenler, geçmişteki su kaynaklarının zamanla sel baskınları yüzünden kullanılamaz hale gelmesi olarak gösteriliyor. Yeni su kaynakları ise bugüne kadar oluşturulamamış. Bu durum, köyü adeta bir çıkmaza sürüklüyor.

HAYVANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Köylüler, sınırlı sayıda bulunan su kaynaklarından evlerine su taşımak için hâlâ eşek kullanmak zorunda kalıyor. Suya ulaşmanın bu kadar güç olması, insanların yanı sıra köyün geçim kaynağı olan hayvanları da olumsuz etkiliyor. Kuraklık ve su yetersizliği sebebiyle birçok hayvan susuzluktan telef oluyor. Köy içinde mevcut olan su deposundan gelen suyun kaynağı ise belirsiz. Yetkililerden gelen açıklama yokken, köylüler bu sudan içmek zorunda kalmakta. Su hijyenik olmadığından, bunun sonucunda ciddi sağlık sorunları baş gösteriyor. Köy halkı, kalıcı bir çözüm için yetkililerden yardım beklerken, yıllardır süren bu sorun karşısında sabırlarının tükendiğini ortaya koyuyor.

KÖYLÜLERDEN TEPKİLER

Köylüler, “2025 yılında eşekle su taşıyoruz, bu çağda bu görüntüler utanç verici” diyerek tepkilerini ifade ediyor. Su sıkıntısından dolayı zor durumda kaldığını belirten köylülerden Dinçer Gürel, “Yıllardır burada yaşıyoruz. Su kaynaklarımız doğal felaketler nedeniyle kullanılamaz hale geldi ve bu yüzden, devlet büyüklerimizden bir çözüm bekliyoruz.” dedi. Başka bir köylü, Çetin Şengül ise, “Yıl olmuş 2025. Hâlâ yan komşulardan bidonlarla su getiriyoruz. Evlerimizde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi yok. Hâlâ leğende çamaşır yıkıyoruz.” diyerek yaşadıkları zorlukları aktardı.

SAĞLIK SORUNLARI VE HAYVANLAR

Cemile Çimen, 60 yaşına rağmen hâlâ köyde çeşme yüzü göremediğini belirterek, “Bütün bu zorluklar içinde yaşıyoruz. Hâlâ eşek sırtında su getiriyoruz.” dedi. Mehmet Hanif Aktaş ise, “Hayvanlarımız susuzluktan sarılığa yakalanıyor. Göllerden ve derelerden aldığımız suları, su motorlarıyla çekip getirmek zorundayız.” şeklinde durumu özetledi. Iğdır’daki sıcak hava koşulları, hayvanların sağlık durumunu da tehdit ediyor. Bu şartlar altında köylüler, artık bir çözüm bekliyor.