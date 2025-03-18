Asma Tapınak: Tarihi ve Mimari Özellikleri

TAMAMEN GÖKYÜZÜNE AYAĞA KALKMIŞ BİR YAPI

Datong kentindeki Hunyuan ilçesinde, 1500 yıl önce inşa edilen Asma Tapınak (Xuankong Tapınağı), yüksek bir uçurumun üstünde konumlanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu eşsiz yapı, kayaya açılan deliklere yerleştirilen ahşap kirişlerle sabitlenmiş durumda. Tapınağın ana destek yapısı, kayanın içerisine gizlenmiş bulunuyor.

DİP VADİDE KORUYUCU YAPILANMA

Derin bir vadinin kenarında bulunan tapınağın gövde yapısı, bir uçurumun kenarından sarkmasıyla, tapınağı yağmur erozyonundan ve güneş ışığından koruyacak şekilde tasarlanmış. Bu mühendislik harikası, hem tarihi hem de mimari açıdan büyük bir öneme sahip.