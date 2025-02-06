Asrın Felaketinin İki Yıl Dönümü Anıldı

DEPREMLERİN ETKİSİ VE BÖLGEDEKİ KAYIPLAR

6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bu büyük olay, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ gibi 11 ili etkiledi. İlk depremden 9 saat sonra, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir ikinci deprem gerçekleşti. Toplamda 110 saniye süren bu iki deprem, bölgede yaşayan 14 milyon insanı derinden etkiledi. Bu felaket sonucunda 53 bin 783 kişi yaşamını yitirdi, ayrıca 122 binden fazla kişi yaralandı.

ASRIN FELAKETİ VE ANMA TÖRELERİ

Tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğan bu felaketin üzerinden iki sene geçti. Sanat ve televizyon dünyasının pek çok ünlü ismi, bu büyük felaketin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarak, yaşanan acıları hatırlattı. Hem toplumun hafızasında derin izler bırakan bu olay, hem de kayıplarıyla anılmaya devam ediyor.