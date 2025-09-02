ASSAN’da askeri casusluk ve FETÖ iddiası

ASKERİ CASUSLUK SUÇLAMALARI VE ASSAN DOSYASI

Yönetimindeki yöneticilerin tutuklanmasının akabinde kayyum yönetimine geçen ASSAN dosyasından elde edilen bilgiler, şirketin kritik silah sistemlerini kopyalamış olabileceğini gösteriyor. Savcılığın sevk yazısından edinilen bilgilere göre, FETÖ ile bağlantı ve askeri casusluk suçlamasıyla karşı karşıya kalan ASSAN’ın sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un, TÜBİTAK SAGE ile MKE’ye ait gizli bilgileri ASSAN’a sızdırdığı ve söz konusu ekipmanları birebir ürettikleri ifade ediliyor. Yazıda, şüpheli Gürcan Okumuş’un 2018-2024 yılları arasında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren TÜBİTAK’a bağlı TÜBİTAK SAGE’de enstitü müdürü olarak görev yaptığı belirtiliyor. Okumuş’un görevinden ayrıldıktan sonra ASSAN şirketine geçerek genel müdürlük yaptığı aktarıldı.

SAVCILIĞIN TESPİTLERİ VE GÜRCAN OKUMUŞ’UN ROLÜ

Sevk yazısında yer alan detaylara göre, Gürcan Okumuş, patlayıcıların geliştirilmesi ve şekillendirilmesi ile ilgili kritik verilere sahip dört ürünün verilerini çalarak ASSAN’a götürdü. Yazıda, “Hilal Projesi sözleşmesi kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ve kullanım hakkının süresiz olarak MKE’ye verildiği ekipmanın kopyalandığı” bilgisi yer almakta. Okumuş’un ASSAN’a götürdüğü diğer proje ise TÜBİTAK ve MKE’nin geliştirdiği “pilot tahrip kalıbı” çizimleri oldu. Savcılığın bulgularına göre, bu projeler ASSAN’a sızdı ve ekipman birebir olarak üretildi. Ayrıca, Okumuş’un kamuda yetişmiş kritik personeli de ASSAN’a geçirdiği tespit edildi.

Emin ÖNER VE FETÖ BAĞLANTILARI

Sevk yazısında, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, “Gürcan Okumuş’un enstitü müdürü olduğu dönemde TÜBİTAK SAGE’den ayrılan 19 personelin ASSAN’a geçtikleri; 6 kişinin ise Emin Öner ile askeri alanda faaliyet gösteren ASTECH A.Ş. isimli firmayı kurdukları” aktarılmakta. Şirket sahibi Emin Öner, askeri casusluk suçlamalarının yanı sıra FETÖ ile bağlantısı gerekçesiyle de yargılanacak. Savcılığın yazısına göre, Öner’in “HTS kayıtlarından FETÖ bağlantılı 113 farklı kişi ve 22 Bylock kullanıcısıyla 2025’e kadar irtibatlı olduğu” belirlendi. MASAK’tan alınan raporda, örgütle bağlantılı kişilerle yoğun para trafiği olduğu dikkat çekiyor. Öner’in sorgulanmasında, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden Cemal Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatları sorulurken, Öner, bahsedilen telefon numarasının babası tarafından kullanıldığını ifade etti. Ancak bu telefon numarasının ASSAN İş Makineleri şirketi üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları çerçevesinde, FETÖ ile ilişkileri ve askeri casusluk aktiviteleri nedeniyle ASSAN Group’a önce kayyum atandı, ardından 31 Ağustos’ta yöneticileri tutuklandı. Soruşturma dahilinde gözaltına alınan ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, adliyeye sevk edildi ve ifadelerinin ardından tutuklandılar. Sulh ceza hakimliği, Emin Öner’in FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma” gibi suçlardan tutuklanmasına karar verdi. Gürcan Okumuş’un ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma” suçundan tutuklanmasına karar verildi. Önceki süreçte, eski MKEK Genel Müdürü İsmet Sayhan da sorgulanmış ve sonrasında tutuklanmıştı.

ASSAN dosyasındaki gelişmeler, dosya savcıların önüne gelmeden önce başlamıştı ve savunma çevrelerinde ile bazı dergilerde, soruşturma çerçevesindeki iddialar dile getiriliyordu.