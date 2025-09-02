Assan Dosyasında FETÖ Ve Casusluk İddiası

YÖNETİCİLERİN TUTUKLANMASI VE KAYYUM ATANMASI

Yöneticilerinin tutuklanmasının ardından ASSAN şirketine kayyum atandı. Şirketin dosyasından sızan bilgiler, önemli silah sistemlerinin kopyalanmış olabileceğini ortaya koyuyor. Savcılığın sevk yazısında, FETÖ ile ilişki ve askeri casusluk hakkında ASSAN’ın sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş’un, TÜBİTAK SAGE ve MKE’ye ait gizli bilgileri ASSAN’a sızdırdığı ve bu bilgileri kullanarak ekipmanları birebir ürettiği bilgisi yer alıyor.

GÜRCAAN OKUMUŞ’UN ROLÜ

Sevk yazısındaki detaylara göre, şüpheli Gürcan Okumuş, 2018-2024 yılları arasında TÜBİTAK’a bağlı savunma sanayi kuruluşu TÜBİTAK SAGE’de enstitü müdürü olarak çalıştı. Görevinden ayrıldıktan sonra ASSAN’a geçerek genel müdürlük yaptığı belirtildi. Yazıda, Okumuş’un önemli verileri çalarak ASSAN’a götürdüğü ve bu süreçte geliştirilen ürünlerin kritik verilerini içeren dört ürünün sızdırıldığı ifade ediliyor.

PROJELERİN SIZDIRILMASI

Savcılığın incelemesine göre, Okumuş’un, “Hilal Projesi sözleşmesi kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ekipmanı kopyaladığı” bildirildi. Ayrıca, “pilot tahrip kalıbı” projelerinin çizimlerinin de ASSAN’a götürüldüğü kaydedildi. Bu süreçte, projelerin ASSAN’a sızdırıldığı ve birebir üretim yapıldığı tespit edildi. Okumuş’un kamuda yetişmiş kritik personeli de ASSAN’a geçirdiği savcılığın raporlarında yer aldı.

EĞİTİM VE PERSONEL TRANSFERİ

Raporda, Gürcan Okumuş’un enstitü müdürü olduğu dönemde, TÜBİTAK SAGE’den ayrılan 19 personelin ASSAN’a geçtiği ve 6 kişinin Emin Öner ile birlikte ASTECH A.Ş. isimli firmayı kurdukları bilgisi bulundu. ASSAN’ın sahibi Emin Öner, askeri casusluk iddiaları dışında FETÖ ile bağlantılı suçlamalarla da karşı karşıya.

FETÖ İLE BAĞLANTI VE TUTUKLAMALAR

Savcılığın yazısına göre, Öner’in FETÖ bağlantısı olan 113 kişi ve 22 Bylock kullanıcısıyla olan irtibatları tespit edildi. MASAK raportu, öte yandan Öner’in örgütle bağlantılı şahıslarla yoğun bir para trafiği yürüttüğünü gösterdi. Öner’in sorgusunda, FETÖ’nün yöneticileri ile bağlantıları soruldu ancak Öner, bahsi geçen kişilerle irtibatı olmadığını savundu.

ASKERİ CASUSLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “askeri casusluk soruşturmaları” çerçevesinde ASSAN Group’a kayyum atandıktan sonra, 31 Ağustos’ta yönetici tutuklamaları gerçekleşti. Soruşturma kapsamında gözetim altına alınan Emin Öner ve Gürcan Okumuş, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Sulh ceza hakimliği, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme” suçlarından Öner’in tutuklanmasına, Okumuş’un ise benzer suçlardan tutuklanmasına karar verdi. Olaylar, öncesinde eski MKEK Genel Müdürü İsmet Sayhan’ın sorgulanması ile başlamıştı. Soruşturma, savunma camiasında yankı bulmuştu.