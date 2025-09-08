Assan Group Soruşturmasında 2 Şüpheli Tutuklandı

SON DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSAN Group’a yönelik askeri casusluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, halen ASSAN Group bünyesinde çalışan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) personeli ve eski albayla birlikte 3 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucunda 3 gün önce yakalandı.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA TALEPLERİ

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden eski albay ve eski MKE çalışanı tutuklanmaları yönünde talep edildi. Eski ASSAN Group çalışanı ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

HâKİMLİK KARARLARI VE ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Sulh Ceza Hakimliği, yapılan tutuklama talebi doğrultusunda 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ve imza ile serbest bırakıldı. Bu kararlar, soruşturmanın seyrini etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.