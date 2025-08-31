Assan Group’un Sahibi Ve Müdürü Tutuklandı

İŞLEMLER TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılık işlemlerinin ardından bu iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi ve ifadeleri alındı.

TUTUKLAMA KARARI

Sulh ceza hakimliği, şüpheli Emin Öner’in FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca, Gürcan Okumuş’un “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma” suçlarından tutuklanmasına hükmedildi.

ASKERİ CASUSLUK BELİRTİLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son dönemlerde kamuoyunda “askeri casusluk” olarak bilinen soruşturmalarla ilgili yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ ile bağlantılı olduklarını ve askeri casusluk faaliyetleri gerçekleştirdiklerini tespit etti. Öner ve Okumuş, 27 Ağustos’ta “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlarından gözaltına alındı. Bununla birlikte, ASSAN Group adına faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.