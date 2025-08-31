Assan Grubu’nun Sahibi Tutuklandı

Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ASSAN Group şirketinin sahibi Emin Öner ile genel müdürü Gürcan Okumuş’un İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri sona erdi. Savcılıktaki aşamaların ardından, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Öner ve Okumuş’un ifadeleri alındı.

Sulh ceza hakimliği, Emin Öner’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Gürcan Okumuş ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçundan tutuklandı.

ASGERİ CASUSLUK SORUŞTURMASI BAŞLIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde kamuoyunda “askeri casusluk” olarak adlandırılan soruşturmalara yönelik yürüttüğü faaliyetlerde, ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ile genel müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ ile bağlantılı olduklarını ve askeri casusluk faaliyetlerinde bulunduklarını tespit etti. Öner ve Okumuş, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” gerekçeleriyle 27 Ağustos’ta gözaltına alınırken, ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atanmıştı.

Engelli Asansörü Düşmesine Dair 1 Ölü

Batman'da bir apartmanda bulunan engelli asansörü düştü. Olayda 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu yaşamını yitirdi.
Petrol Fiyatları Arz Talep Dengesiyle Değişir

Brent petrol, ABD'nin Hindistan’a koyduğu ek gümrük vergileri ve yaz seyahat döneminin bitişiyle talep düşüşü beklentileri nedeniyle ağustosta 4 dolardan fazla değer kaybetti.

