Assan Grubu’nun Sahibi Ve Müdürü Tutuklandı

İŞLEM SÜRECİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş, İstanbul Adliyesi’ndeki işlemlerini tamamladı. Savcılıkta gerçekleştirilen işlemlerinin ardından, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Öner ve Okumuş’un ifadeleri alındı.

TUTUKLAMA KARARI ALINDI

Sulh ceza hakimliği, şüpheli Emin Öner’in FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma” suçlarından tutuklanmasına, Gürcan Okumuş’un ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

ASKERİ CASUSLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son zamanlarda kamuoyunda “askeri casusluk” olarak bilinen soruşturmalarda, şirket sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş’un FETÖ ile bağlantılı oldukları ve askeri casusluk faaliyetleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emin Öner ve Gürcan Okumuş, 27 Ağustos’ta “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alındı. ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atanmıştı.