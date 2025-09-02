Assan Projesi Kopya Bilgileri Sızdı

YÖNETİCİLERİN TUTUKLANMASI VE KAYYUM ATANMASI

Yöneticileri tutuklanan ASSAN dosyasında ortaya çıkan bilgiler, şirketin önemli askeri silah sistemlerini kopyaladığını gösteriyor. Savcılığın sevk yazısına göre, FETÖ ile bağlantı ve askeri casusluk suçlarından dolayı ASSAN’ın sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş, TÜBİTAK SAGE ve MKE’ye ait gizli bilgileri ASSAN’a sızdırdığı, ayrıca ekipmanları birebir ürettikleri anlaşıldı. Sevk yazısına göre, Okumuş, 2018-2024 yılları arasında TÜBİTAK’a bağlı savunma sanayi alanında çalışan kuruluş TÜBİTAK SAGE’de enstitü müdürü olarak görev yaptı. Görevinden ayrıldıktan sonra ASSAN’a geçerek genel müdürlük yaptığı belirtildi.

DOSYADAKİ AÇIĞA ÇIKAN PROJELER

Sevk yazısında, Gürcan Okumuş’un patlayıcıların geliştirilmesine ilişkin dört ürünün kritik verilerini çalarak ASSAN’a götürdüğü belirtildi. Ayrıca, “Hilal Projesi” kapsamında geliştirilen ekipmanın kopyalandığı ifade edildi. Okumuş’un ASSAN’a getirdiği bir diğer proje ise TÜBİTAK ile MKE’nin geliştirdiği “pilot tahrip kalıbı” çizimlerinin yer aldığı proje oldu. Savcılığın tespitine göre, bu projeler ASSAN’a gizlice sızdırıldı ve daha sonra birebir üretildi. Ayrıca, Okumuş’un kamuda yetişmiş önemli personeli de ASSAN’a geçirdiği kaydedildi.

FETÖ BAĞLANTISI VE SORGULAMA

Savcılığın raporuna göre, Emin Öner, askeri casusluk dışında FETÖ ile bağlantı suçlamasıyla da yargılanacak. Öner’in, “HTS kayıtlarından FETÖ bağlantılı 113 farklı kişi ve 22 Bylock kullanıcısıyla 2025’e kadar irtibatlı olduğu” belirlendi. MASAK tarafından alınan raporda, Öner’in örgütle bağlantılı şahıslarla yoğun bir para trafiği bulunduğuna dikkat çekildi. Sorgusu sırasında, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden Cemal Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatları soruldu. Öner, bu telefon numarasının babasına ait olduğunu belirtti ancak numaranın ASSAN İş Makineleri şirketi üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

ASKERİ CASUSLUK SORUŞTURMASI DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları çerçevesinde, ASSAN Group’a kayyum atandı ve ardından 31 Ağustos’ta yöneticileri tutuklandı. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Emin Öner ve Gürcan Okumuş, adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, Öner’in FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hileyle alma” suçlarından tutuklanmasına, Okumuş’un ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hileyle alma, çalma” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Öncesinde, eski MKEK Genel Müdürü İsmet Sayhan da sorgulanıp tutuklanmıştı. ASSAN dosyasındaki gelişmeler, dosya savcılara ulaşmadan önce bazı savunma alanındaki çevrelerde ve dergilerde gündeme gelmişti.