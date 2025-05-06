Astım Hastalığının Yönetimi Hayati Önem Taşıyor

ASTIM GÜNÜ KAPSAMINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ve Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Dünya Astım Günü etkinlikleri kapsamında astım hastalığıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Nacaroğlu, çocuklarda ilaç kullanımının kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Astımın güncel durumu ve tedavi yöntemleri konusunda da açıklamalar yapıldı.

ASTIMIN TEMEL ÖZELLİĞİ: AŞIRI DUYARLILIK

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, astımın normal bireylerden farklı olarak solunum yollarındaki aşırı duyarlılıkla ortaya çıktığını aktardı. Prof. Dr. Akkoyunlu, “Normal bireylerde çevresel etkenlere karşı bir savunma mekanizması gelişir. Ancak astım hastalarında bu mekanizma aşırı çalışır. Bu durum, hava yollarında daralma, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterir. Aşırı duyarlılık kontrol altına alınamazsa, kalıcı hasarlar gelişebilir” dedi.

MODERN TEDAVİ YAKLAŞIMLARIYLA ÖNEMLİ GELİŞMELER

Pro. Dr. Akkoyunlu, geçmişte astımın kontrol altına alınamaması durumunda ölümle sonuçlanan durumların yaşandığını hatırlatarak, “Günümüzde tıp teknolojisinin ilerlemesi ve modern tedavi yaklaşımları sayesinde bu tür ağır sonuçlarla neredeyse karşılaşmıyoruz. Tanı koymak, tedaviye başlamak ve düzenli takip sağlamak hastalığın ilerlemesini önlüyor. Böylece astım hastaları, sağlıklı bireyler gibi günlük yaşamlarını sorunsuz sürdürebiliyor” şeklinde konuştu.

ASTIM HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN FAKTÖRLER

Astım hastalarının yaşam alanlarında dikkat etmesi gereken unsurları açıklayan Prof. Dr. Akkoyunlu, “Hastalara genellikle doğa yürüyüşleri öneriliyor fakat bazı hastalarda bahar alerjenlerine karşı duyarlılık gelişebiliyor. Bu nedenle her hastaya aynı öneri verilmesi doğru değil. Kuru, nemsiz ve polen yoğunluğu düşük ortamlarda bulunmaları tavsiye ediliyor. Aksi halde solunum yollarında geri dönüşü olmayan tıkanıklıklar oluşabilir ve bu durum hastalığın KOAH gibi kronik bir forma dönüşmesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.

ASTIM ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN HASTALIK

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, astımın çocukluk döneminde en sık rastlanan solunum yolu hastalıklarından biri olduğunu belirtti. Astım görülme sıklığının giderek arttığını vurgulayan Prof. Dr. Nacaroğlu, “Bu artışın en önemli nedenleri arasında çevresel kirleticiler, kimyasal maddeler ve besin içeriklerinde meydana gelen değişiklikler var. Genetik yatkınlık da önemli bir faktör; anne ya da babasında alerjik hastalık öyküsü olan çocuklar için astım gelişme riski oldukça yüksek” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SİGARA DUMANININ ETKİLERİ

Prof. Dr. Nacaroğlu, sigara dumanının çocuklarda astım gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirtti. “Ev içinde sigara içilmese bile balkon ya da mutfakta içilen sigaranın dumanı çocuğa ulaşabilir. Pasif içicilik çocuklar için büyük bir risk oluşturur. Alerjik hastalığı olan çocukların bulunduğu ortamlarda sigara içilmemesi gerekiyor” dedi.

İLAÇ KULLANIMINDAKİ KRİTİK NOKTALAR

İlaçların doğru kullanımının tedavide büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Nacaroğlu, “Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle solunum yoluyla alınır. Ancak bu ilaçların etkili olabilmesi için doğru cihazlarla ve uygun teknikle kullanılması gerekir. Özellikle çocuklarda kullanılan maskelerin yaşa uygun olması, çocuğun ilacı alırken ağlamaması ve doğru pozisyonda durması şart. Aksi halde ilaç akciğere ulaşmaz, mideye gider ve etkisiz olur. Kortizon içeren ilaçların hekim kontrolünde düzenli kullanımı, hastalığın ilerlemesini ve kalıcı akciğer hasarını önlemede büyük fayda sağlar” diye de ekledi.