Astım Her Yaşta Görülebilir

ASTIM HASTALIĞI VE GÖRÜLME SIKLIĞI

Astım, her bireyde ve her yaşta görülebilen bir hastalık olarak gündeme geliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Özkan, buna dikkat çekerek, “Ailede astım bulunması genetik yatkınlık oluşturur, fakat ailedeki herkes bu hastalığı taşımaz. Alerjik hastalıklar, örneğin saman nezlesi veya egzama olan bireylerde astıma karşı yatkınlık artabiliyor. Dünyada yaklaşık 300 milyon, ülkemizde ise 3-4 milyon astım hastasının bulunduğu tahmin edilmektedir” diye belirtiyor. Erişkinlerde astım sıklığı yüzde 6-12, çocuklarda ise yüzde 6-15 arasında değişiyor. Özellikle kız çocukları ve kadınlarda astım sıklığı daha fazla görülüyor.

ASTIM HASTALIĞININ TANIMI VE BELİRTİLERİ

Dünya Astım Günü vesilesiyle bilgi veren Dr. Özkan, astımın tanımını yaparak, “Astım, hava yollarında meydana gelen iltihaplanma ve daralma ile karakterize olan kronik bir hastalıktır. Bu durum, nefes darlığına yol açarak bireyin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor” şeklinde ifade ediyor. Astımın genetik ve çevresel faktörlerin birleşimi ile geliştiğini vurgulayan Dr. Özkan, şu faktörleri sıralıyor: “Genetik yatkınlık, alerjenler, yoğun sigara dumanı maruziyeti, bebeklik ve erken çocukluk döneminde solunum yolu enfeksiyonları, hava kirliliği, mesleki maruziyetler, obezite, aşırı egzersiz, stres, soğuk hava ve gastroözofageal reflü.”

Astımın belirtilerine gelince, Dr. Özkan, “Nefes darlığı, konuşma sırasında, gülerken veya eforla gelişen öksürük, gece öksürük atakları, nefes alıp verirken hırıltı hissi, göğüs sıkışması, nefes alırken ıslık sesi, baş dönmesi ve konuşmada zorluk” olduğunu ifade ediyor. Bu belirtiler tekrarlayıcı olabilir ve hastaların bu durumu Göğüs Hastalıkları uzmanına değinmeleri gerekiyor.

ASTIM TANISI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Astım tanı süreci hakkında bilgilendirme yapan Dr. Özkan, “Hastanın şikayetlerinin ve öyküsünün dikkate alınması tanıda büyük bir önem taşır. Fiziksel muayene ve solunum fonksiyon testleri tanı aşamasında kullanılan yöntemlerdir. Ek olarak akciğer grafisi ve alerji testleri de yardımcı testler olarak değerlendirilir” diyerek bilgi veriyor. Tedavi seçenekleri hakkında konuşan Dr. Özkan, “Amaç, astım semptomlarını ve atakları azaltıp akciğer fonksiyonunu artırmaktır. Tedavi, astımın ağırlık derecesine göre değişir. Hastalar, tedavi yöntemlerini ve acil durumlar için gereken önlemleri doktorları ile birlikte belirlemelidir” diyor. Kullanılan ilaç tedavileri arasında kontrol edici ilaçlar ve kurtarıcı ilaçlar yer alıyor.

ASTIMDAN KORUNMA YOLLARI

Astımdan korunma yolları üzerinde de duran Dr. Özkan, “Evde alerjen maruziyeti azaltılmalıdır. Özellikle halı, kilim gibi toz tutan eşyaların kaldırılması, ev ortamının tozlu ve nemli olmaması önemlidir. Bahar aylarında polenlere maruz kalmaktan kaçınılmalı ve dışarı çıkarken maske takılmalıdır. Sigara kullanımından kaçınılmalı ve sigara içilen ortamlar dışında bulunmamalıdır. Yıl boyunca grip aşısı yaptırmak da faydalı olur” şeklinde açıklama yapıyor. Ek olarak, astım hastalarının egzersiz öncesinde hava yollarını genişletici ilaç kullanmaları gerektiğini belirtiyor.

Son olarak, astıma iyi gelen tavsiyelerde bulunan Dr. Özkan, “Düzenli spor yapmak, solunum egzersizleri uygulamak, bol sıvı tüketmek ve tuzlu su ile gargara yapmak gibi önlemler faydalı olabilir. Zerdeçal ve zencefil ile hazırlanan karışımlar, omega-3 içeren besinler ve D vitamini açısından zengin gıdalar tüketmek de bağışıklığı güçlendirebilir” diyerek bilgi veriyor.